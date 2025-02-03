وزيرا الزراعة في مصر والصومال يتفقان على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والسلع الزراعية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنظيره الصومالي أسد عبدالرازق وزير الزراعة والرى بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية

الوزيران بحثا زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والبحوث التطبيقية والتغيرات المناخية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في إطار العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصومال وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة اوجه الدعم الفني للاشقاء في الصومال.



ووجه بإرسال خبراء وفنيين وباحثين من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلى الصومال لتدريب العاملين هناك وفي ضوء احتياجاتهم الفنية

كما وجه باستضافة المتدربين والمبعوثين من الصومال لتدريبهم في المركز المصري الدولى للزراعة والمعاهد والمعامل البحثية بالإضافة إلى تقديم 10 منح تدريبية في مصر للعاملين بوزارة الزراعة الصومالية.



الوزيران اتفقا كذلك على تسهيل تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين التى فيها وفرة وتحتاجها كل دولة من الأخرى كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون واليات تفعيلها على أرض الواقع.



وفي سياق متصل وبناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة المصري التقى الوفد الصومالى اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لاستكمال المباحثات الفنية بين الجانبين بحضور بعض قيادات الوزارتين في مصر والصومال