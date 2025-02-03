تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السعودي السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق السد القطري في لقاء قوي بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

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وتنطلق صافرة بداية مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام السد

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ايبانيز، ديميرال، دامز.

خط الوسط: فيجا، الجهني، محرز.
خط الهجوم: فيرمينو، البريكان، توني.

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

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