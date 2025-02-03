نائبا المحافظ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب كلية الصيدلة بأسيوط

شهد الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين إنطلاق المؤتمر السنوي للإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، تحت عنوان خطوة على الطريق

وجاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان نبيل حسن عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن رفعت حسن وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المؤتمر، بتنظيم مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط (EPSF Assiut)؛ وذلك في الفترة من (3) فبراير إلى (6) فبراير، وبمشاركة كليات الصيدلة من مختلف جامعات مصر الحكومية، والأهلية، والخاصة، وبتنظيم الدكتورة نرمين العراقي المشرف الأكاديمي للإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بأسيوط، والدكتور هشام توفيق منسق الأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بمشاركة كليات الصيدلة من مختلف الجامعات في فعاليات المؤتمر، مما يعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية، ويعزز من جودة التعليم الصيدلي، ليواكب التطورات العالمية في هذا المجال، مؤكدا دعم الجامعة لأفكار الطلاب المبتكرة؛ وخلق جيل قادر على الإرتقاء بالجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى؛ أن انعقاد المؤتمر في نسخته السابعة عشر يعد استكمالًا لمسيرة متواصلة من العطاء والتميز للإتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة؛ والذي تأسس عام (1982) موجهًا خالص التحيه المؤسسين، ممن حملوا على عاتقهم البداية والفكرة وتنفيذها على أرض الواقع؛ مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة، وكلية الصيدلة خاصةً بتطوير البحث العلمي فى مجال صناعة الأدوية والتي تعد من أهم الصناعات الداعمة للإقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة جيهان فتيح؛ بما تقدمه إدارة الجامعة من دعم لكافة الأنشطة الطلابية التي ترقى بمستوى طلابها وخريجيها، لأجل منافسة حقيقية لسوق العمل المحلية والدولية؛ متمنية من الطلاب المشاركين الإستفادة من الفاعليات، والأنشطة، وورش العمل المقامة على مدار (4) أيام.

كما أشار الدكتور حسن رفعت؛ إلى أن المؤتمر يهدف إلى تمكين الطلاب من بناء رؤية واضحة لمستقبلهم المهني في مجال الصيدلة، وتوفير منصة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين في المجال، وإكساب المشاركين خبرات عملية تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل، وتحفيز الطلاب على الابتكار والمساهمة في تطوير المجال الصيدلي.

وأضافت الدكتورة نرمين العراقي؛ أن المؤتمر يُركز على عدد من المحاور التى تهدف إلى تطوير مهارات طلاب الصيدلة وتوسيع آفاقهم المهنية، ومنها؛

التعريف بالتخصصات المختلفة للصيدلة وكيفية اختيار المسار المهني المناسب، وتعزيز فهم الطلاب لدور الصيدلي في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، وتقديم تطبيقات عملية وورش عمل لتطوير المهارات العلمية والعملية، ومناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصيدلة، والذكاء الإصطناعي وفاعلية الدواء، وتحليل الجينات الوراثية ودوره في تحديد نوع الدواء المناسب.

وكما أوضح الدكتور محمد حازم رئيس الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة؛ الدور البارز للإتحاد في طرح طرق تعليمية جديدة للتعريف بكل ما هو حديث داخل مجال الصيدلة، والمشاركة في رفع الوعي الصحي داخل المجتمع من خلال حملات التوعية بالأمراض وسبل الوقاية منها، وحملات التبرع بالدم والخدمات الإنسانية، والتبادل الطلابي على مستوى (80) دولة بمختلف أنحاء العالم، كما أشار إلى حصول الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة على أفضل منظمة طلابية للعام 2023/2024؛ موجهًا الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لنشاط المؤتمر للعام السابع عشر على التوالى.

وفي ختام الإفتتاح؛ تم تكريم المساهمين في استمرار المؤتمر وعلى رأسهم، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى، والدكتورة جيهان فتيح، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط.