برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، برنامجًا بدنيًا للاعبين، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة، وخاض اللاعبون العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بدونها.

وقاد هذه الفقرة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر أثناء أداء التدريبات التأهيلية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.