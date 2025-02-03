خلال استقباله وزير الخارجية

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

أخبار مصر
أبو الغيط ووزير خارجية
أبو الغيط ووزير خارجية السودان

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الإثنين ٣/٢/٢٠٢٥، وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الوزير السوداني، اطلع الأمين العام، على آخر تطورات الوضع الميداني في السودان، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية، مؤكدًا على التفاف الشعب السوداني حول الجيش.

وفي هذا الاطار، قدم الوزير السوداني، الشكر للأمين العام على دعم الجامعة للدولة السودانية في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد.

بدوره أعرب أبو الغيط، عن ارتياحه لاستعادة  الجيش السوداني، السيطرة على عدد من مدن ولاية الجزيرة، مؤكدا على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شؤونها، وإطلاق حوار وطني سوداني شامل على أرضية وحدة البلاد وتكامل ترابها الوطني.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز