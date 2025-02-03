تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عمر جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وتعرض عمر جابر للإصابة بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب خاض جلسة علاجية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي وفقًا للبرنامج الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.