تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عمر جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

txt

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

txt

الإسماعيلي يفوز على الشرقية بثنائية في ودية استعدادًا لملاقاة الزمالك


وتعرض عمر جابر للإصابة بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب خاض جلسة علاجية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي وفقًا للبرنامج الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام. 

التدريبات الجماعية الجولة الثانية عشر تدريبات تأهيلية لاعبي الزمالك مسابقة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز