مياه سوهاج: تدشن ورشة للتدريب والتقييم العملى بنظام المحاكاة

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جانب من التفقد
جانب من التفقد

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتدشين ورشة للتدريب والتقييم العملى للبرامج الفنية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان هذه الورشة تمثل نواة للتدريب العملى بنظام المحاكاة لاعمال الصيانة الكهربائية واعمال الشبكات.

واشارت دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب ان تلك الورشة تاتى فى اطار سلسلة من الورش الفنية المخطط تنفيذها للتدريب العملى للعاملين وإنه تم تاسيس تلك الورشة لتدريب العاملين على الصيانة الكهربائية  والتى تشمل التدريب على اعمال الجهد المتوسط والمحولات والمحركات وكذلك اعمال الشبكات والتى تشمل التعريف بانواع قطع المواسير المختلفة وكيفية تنفيذ الوصلات المنزلية واصلاح وصيانة خطوط الشبكات ذات الاقطار المختلفة وكيفية التعامل مع المعدات المستخدمة فى ذلك.

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