بتقنية فيديو كونفراس.. عقد ورشة عمل شاملة بقسم النساء والتوليد بطب سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري عقد ورشة عمل متخصصة حول "المشيمة المتقدمة والملتصقة"، والتي تُعد من أخطر الحالات في مجال التوليد، حيث تمتد خبرة المستشفى الجامعي في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وأكد النعماني ان هذا الحدث ياتي في إطار حرص كلية الطب والمستشفى الجامعي على تقديم أحدث سبل العلاج والتدريب في مجال أمراض النساء والتوليد، مع تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان الورشه عقدت على مدار يومين، وشهدت إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية المعقدة، والتي كُللت جميعها بالنجاح، مع الحفاظ على الرحم والجنين. وخرجت الحالات بحالة صحية ممتازة بعد توفير كافة المستلزمات الطبية، بما في ذلك الدم اللازم خلال الجراحات.

وقال الدكتور صلاح رشيد رئيس القسم ان الورشة شهدت بثًا مباشرًا عبر تقنية الـ Video Conference، مما أتاح الفرصة لأكثر من 50 طبيبًا من مختلف المستشفيات لحضور الفعاليات والاستفادة العلمية والعملية من الورشة.

وذكرت الدكتورة رانيا الخليلي منسقة الورشه والمشرفة علي تعليم الاطباء إنه شارك في إجراء العمليات فريق طبي متميز من أعضاء هيئة التدريس بقسم النساء والتوليد بجامعة سوهاج بالتعاون مع نخبة من رواد التخصص من جامعتي المنيا وأسيوط، حيث ضم الفريق الجراحي الدكتور حازم عبد الغفار رئيس وحدة المشيمة المتقدمة، الدكتور كمال زهران، والدكتور سعد الجيلاني، والدكتور أحمد ربيع والدكتور محمود موسى والدكتور محمد سمير والدكتور أحمد علي والدكتور مصطفى محمود.