عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أنهى نادي ستاد رين الفرنسي إجراءات التعاقد مع الأردني موسى التعمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رين الفرنسي يضم موسى التعمري

وأعلن رين عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، إتمام التعاقد مع موسى التعمري قادمًا من مونبيليه، لتدعيم هجوم الفريق.

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ووقع النجم الأردني على عقود انضمامه إلى رين الفرنسي صباح اليوم الإثنين، لمدة 3 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب الأردني المتألق موسى التعمري.

وخاض الجناح الأردني البالغ من العمر 27 عاما، مع فريقه السابق مونبيليه، هذا الموسم، 16 مباراة، سجل هدفين، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

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