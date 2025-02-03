بحجم 1.5كجم..فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ورم نادر بالساق

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مستشفى سوهاج الجامعى
مستشفى سوهاج الجامعى

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  نجح فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعي في تحقيق إنجاز طبي جديد، وهو اجراء جراحة دقيقة لإستخراج ورم نادر بساق سيدة يزن حوالى كيلو ونصف كجم، مثمنًا جهود المستشفى الجامعي ودورها كمركز طبي رائد في صعيد مصر لخدمة المرضي بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، وما تمتلكه من كوادر طبية متميزة وإمكانات متطورة تساعد في إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن المريضة تبلغ من العمر 52 عامًا كانت تعاني من تورم وآلام شديدة بالساق منذ فترة طويلة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود ورم ضخم يحتاج إلى تدخل جراحى دقيق، حيث تمت الجراحة بنجاح دون أي مضاعفات، والمريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية.

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن المستشفيات الجامعية تحرص طوال العام علي تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضي حيث تردد علي استقبال قسم العظام أكثر من 16 ألف مريض، كما أجري القسم اكثر من 8 آلاف عملية جراحية ذات مهارة خلال العام الماضي.

وأضاف الدكتور أحمد صالح رئيس قسم العظام أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، حيث إن الأورام ذات الأحجام الكبيرة بالساق قليلة الحدوث، ويحتاج التعامل معها إلى مهارات جراحية خاصة لضمان الحفاظ على الوظائف الحركية للمريض بعد الجراحة.

وجدير بالذكر إنه أجرى الجراحة كلًا من الدكتور خلف الدقيشى مدرس جراحة العظام بكلية الطب، الدكتور أحمد عامر مدرس مساعد بقسم جراحة العظام، الدكتور يوسف راضى معيد بالقسم، الدكتور على الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، الدكتور منتصر طلعت والدكتور توماس مجلع أطباء بقسم العظام، ومن فريق التخدير الدكتور حسن عمارة مدرس مساعد قسم التخدير، الدكتورة إبتهال معيد بقسم التخدير، والأطباء ماريو نشأت ومحمد زيدان.

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