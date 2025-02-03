صحة الشرقية: بدء استلام دفعة فنيين التمريض المكلفين الجدد غدًا

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ببدء تسليم دفعة فنيين التمريض 2023، والمكلفين الجدد بالعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء بمقر ديوان عام المديرية بالزقازيق.

وكلف الدكتور هاني جميعة،محمد فتحي مدير مركز المعلومات، بالتنسيق مع الدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بالمديرية، بإعداد رابط لنموذج جوجل فورم لتسجيل رغبات التوزيع لفنيين التمريض المكلفين الجدد، الأمر الذي ساهم في إنهاء جميع أفراد دفعة 2023 تسجيل الرغبات الخاصة بهم إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، مما يخفف من العبء والمجهود وتحقيق الشفافية، والمساواة بين أفراد هيئة التمريض.



واكدت إدارة التمريض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أهمية إلتزام دفعة فنيين التمريض المكلفين الجدد بالموعد المحدد، لضمان استكمال إجراءات توزيعهم على الجهات المختلفة، وفقًا لرغبات التوزيع واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

