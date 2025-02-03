عبد الله السعيد يواصل التأهيل استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

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تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

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برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة. 

وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب من خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

استاد السلام الإسماعيلي الجهاز الطبي التدريبات الجماعية الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الله السعيد

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