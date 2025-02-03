مدفيديف: الأموال الأمريكية المخصصة لكييف نفدت في جيوب اللصوص



صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الأموال التي خصصتها واشنطن لكييف نفدت في جيوب اللصوص في أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأشار مدفيديف من خلال منشور على "تلغرام" يورد تصريحات فلاديمير زيلينسكي حيث قال إن 100 مليار دولار من الأموال الأمريكية لم تصل إلى كييف، معلقا: "إن هذا هو بالطبع كذبة وقحة، فقد تم توزيع المبلغ على جيوب اللصوص من كل الأطياف من واشنطن إلى كييف. وتم امتصاص هذه الأموال في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري".

وأضاف: "نظرا للكميات الكبيرة التي خصصت، فإنهم فعلوا ذلك خلال فترة طويلة وبكل سرور."

وتابع مدفيديف: "تستمر عمليات الاختلاس في كييف، حيث سرقوا مليارات الدولارات التي يمكن العثور عليها الآن في أجزاء مختلفة من العالم".

جاء ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بأن بلاده لم تتلق سوى 75 مليار دولار من الـ200 مليار دولار المخصصة لها من الولايات المتحدة ولا يعرف إلى أين ذهب باقي المبلغ.

وفي وقت سابق، قدّر البنتاغون أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء عمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 66 مليار دولار، بينما بلغت المساعدات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة 65.4 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده أنفقت على المساعدات العسكرية لأوكرانيا 200 مليار دولار وهو أكثر من مجموع ما أنفقته دول الناتو الأخرى على أوكرانيا، حسب قوله، كما لم يستبعد أيضا الوقف الكامل لإمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا