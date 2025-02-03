الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بتدريبات خططية خاصة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية تضمنت تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

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تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

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برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

وقام الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بتنفيذ بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للمباراة المقبلة.

 وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب دون مشاركة الحراس، تم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

الإسماعيلي البرنامج التدريبي الجولة الثانية عشر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوري الممتاز

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