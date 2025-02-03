محمود بنتايج يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، مشاركة المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للأبيض، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب الاطمئنان على حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك بنتايج في فقرات المران بشكل طبيعي سواء البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام