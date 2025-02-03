مستقبل معلول في الأهلي.. قيد مؤجل أم رحيل مرتقب؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يعيش التونسي علي معلول، نجم الأهلي، حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء، حيث لم يُحسم مصيره بعد بين القيد في قائمة الفريق أو الرحيل، في ظل رغبة المدير الفني، مارسيل كولر، في استغلال المقعد الشاغر للاعب أجنبي جديد، بدلًا من إبقاء معلول، خاصة بعد التعاقد مع نيجك جراديشار وأشرف بن شرقي لدعم الهجوم.

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ورغم محاولات إدارة الأهلي لإقناع كولر بالإبقاء على معلول، فإن المدرب السويسري لا يزال متمسكًا بموقفه، مما يجعل القرار النهائي مرهونًا بالصفقة الأجنبية المقبلة. فإذا كان اللاعب الجديد فوق السن، سيرحل معلول، أما إذا كان تحت السن، فسيتم الإبقاء عليه.

وتدرس الإدارة أيضًا خيار استمرار معلول في التدريبات الجماعية حتى نهاية الموسم، مع حصوله على مستحقاته كاملة، قبل أن يرحل بنهاية عقده، وفقًا لرغبته.

ومن المتوقع أن يُحسم مصير معلول خلال 72 ساعة، إما بقيده رسميًا أو إنهاء رحلته مع الأهلي، خاصة أنه يرفض الاعتزال أو تولي أي منصب إداري في النادي حاليًا.

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