بعد تأهله للنهائي.. وزير الأوقاف يهنئ فريق الأوقاف الخماسي لكرة القدم

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فريق كرة القدم الخماسي
فريق كرة القدم الخماسي لوزارة الأوقاف

هنَّأ وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، فريق وزارة الأوقاف الخماسي لكرة القدم بعد تأهله للمباراة النهائية بدوري المصالح الحكومية - منطقة القاهرة، بعد فوزه الكبير في الدور قبل النهائي بستة أهداف مقابل هدف.

وعبَّر الوزير عن تقديره الكبير لعناية أبناء وزارة الأوقاف بالجانب الرياضي، داعيا إياهم إلى التحلي والإقبال على كل برامج اللياقة البدنية والنفسية والذهنية، مؤكدًا أن الفريق أظهر مستوى متميزًا وروحًا رياضية عالية طوال المباراة. وأضاف: "إن الوزارة تسعد بهذا الأداء الراقي، وأؤكد دعمي الكامل للفريق في المباراة النهائية التي ستُقام يوم الأربعاء ٥ من فبراير ٢٠٢٥م".

كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى دائمًا لدعم ورعاية كل الموهوبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد روح الإبداع والعمل الجماعي التي تتمتع بها الوزارة، راجيا التوفيق للفريق في المباراة النهائية وتحقيق اللقب؛ ما يسهم في رفع اسم الوزارة عاليًا في المحافل الرياضية.

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