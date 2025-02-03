وزير الأوقاف يستقبل مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ومراقب المكتب الكويتي بالقاهرة

أخبار مصر
وزير الأوقاف ومدير
وزير الأوقاف ومدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ومراقب

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عدنان سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والسيد خالد الكندري، مراقب المكتب الكويتي، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك لمناقشة أوجه ودعم التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وبيت الزكاة الكويتي.

وقدم وزير الأوقاف الشكر للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على ما يقوم به من دعم للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، وإقامة المعسكرات واللقاءات التثقيفية التي يتم تنظيمها للطلاب الوافدين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين مصر والكويت الشقيقة ليس وليد الساعة، بل هو تعاون دائم ومستمر على مدار السنوات، ويعتبر تأكيدًا حقيقيًّا لعمق التعاون المصري الكويتي.

من جانبه، أشاد الأستاذ عدنان سبتي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في مجال نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف، وبالتعاون المثمر مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وبالعمل على تيسير أداء عمله ومهامه بالقاهرة.

وأكد السيد خالد الكندري أن دولة الكويت تقدر دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية يجمعه هدف واحد ومصلحة مشتركة وتعاون مثمر في شتى المجالات بفضل القيادة الواعية والحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت (يحفظهما الله).

أسامة الأزهري وزير الأوقاف التعاون المصرى الكويتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية الجديدة الفكر الوسطي الكويت الشقيقة المصري الكويتي بيت الزكاة الكويتي مصر والكويت

مواد متعلقة

"جنوب سيناء الأزهرية" تصعد لنصف النهائي ببرنامج "نوابغ الأزهر" في معرض الكتاب

أطلقت وكالة ناسا اسمها على أحد الكويكبات..وزير الأوقاف يكرم الباحثة ياسمين مصطفى

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف أسيوط..لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

وزير الأوقاف ينعي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

الأوقاف تصدر العدد الرابع لمجلة «وقاية» للتوعية بخطورة التعدي على المال العام

لمعرفة دور الأزهر ورسالته العالمية.. وكيل الأزهر يحاضر شباب "برنامج الدبلوماسية الشبابية"

ما حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما ؟ الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف: مصر ثابتة بموقفها تجاه القضية الفلسطينية وقيام دولتهم بحدود 1967

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مديرية التموين لإطلاق النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد

ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. إصابة نجم الفريق بتمزق في الرباط الصليبي

الشرع لـ "تلفزيون سوريا": النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة "ردع العدوان"