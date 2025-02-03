عاجل- ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا (لينك النتيجة)

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية، متسائلين عن موعد ظهور النتيجة، ومتى تظهر النتيجة، حيث يترقب الجميع بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن النتائج للاطمئنان على مستوى أدائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول. ومع كثرة التساؤلات حول نتيجة الشهادة الإعدادية وموعد ظهور النتيجة ومتى تظهر النتيجة.

أعلنت محافظة المنيا اليوم عن اعتماد النتيجة رسميًا، بنسبة نجاح بلغت 76.5%.

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 76.5%. جاء ذلك بحضور صابر زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تهنئة ودعم للطلاب المتفوقين

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين والمتميزين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق. كما حث المتفوقين على الاستمرار في الاجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على مستواهم العلمي. ووجه التحية للقيادات التعليمية والإداريين على جهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول.

دعم العملية التعليمية وتكريم المتفوقين

أكد اللواء كدواني حرص الدولة على دعم المنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية. كما وجه مديرية التربية والتعليم بإعداد تكريم للطلاب المتفوقين، لتحفيزهم وتشجيعهم، إلى جانب العمل على رفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة للارتقاء بجودة التعليم.

إحصائيات النتيجة وأعداد الطلاب

أوضح صابر زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 116،802 طالب، حضر منهم 112،833 طالبًا، ونجح 86،348 طالبًا، مما يعكس نسبة نجاح بلغت 76.5%.