على خلفية تصريحات ترامب.. غرينلاند تخطط لتشديد قيود التبرعات الأجنبية للأحزاب السياسية

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بوابة الفجر

تدرس سلطات غرينلاند مشروع قانون لتشديد القيود على التبرعات المقدمة للأحزاب السياسية، سيحظر المساهمات المجهولة المصدر والأجنبية بهدف الحفاظ على النزاهة السياسية في الجزيرة.

وأشارت صحيفة "Sermitsiaq" إلى أن إجراءات الحكومة جاءت على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند.

وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الذي ستتم مناقشته يوم 4 فبراير يهدف إلى حماية الانتخابات المقبلة للبرلمان الغرينلاندي في أبريل من التدخل الأجنبي.

وأشار المقال إلى أنه ينبغي النظر في الاقتراح في ضوء المصالح الجيوسياسية في غرينلاند والوضع الحالي بعد إعلان الولايات المتحدة "اهتمامها بالاستحواذ" على الجزيرة والسيطرة عليها.

وتابع المقال: "أوصت حكومة غرينلاند، في خطابها إلى قيادة برلمان الجزيرة، بالنظر في إمكانية تقديم مشروع قانون للنظر فيه في الدورة الحالية، والذي بموجبه يجب أن "تُشدد بشكل عاجل القيود المفروضة على تقديم التبرعات الشخصية للعمل السياسي في شكل حظر عام على تلقي التبرعات المجهولة المصدر والأجنبية".

ووفقا للصحيفة، سيتم منع الأحزاب أيضا من تلقي التبرعات الشخصية التي يزيد مجموعها عن 200 ألف كرونة دانمركية (نحو 27500 دولار).

وقد أصبح الرئيس الأمريكي يركز بشكل متزايد على المطالبة بالجزيرة، حيث أعرب في وقت سابق، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحصل حتما على جزيرة غرينلاند التابعة حاليا لمملكة الدنمارك

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