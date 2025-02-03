بايرن ميونخ يُجدد عقد مانويل نوير حتى 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي بايرن ميونخ عن تمديد عقد الحارس الأسطوري مانويل نوير لموسم إضافي، ليبقى في صفوف الفريق حتى يونيو 2026.

كان عقد نوير ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما أثار التكهنات حول مستقبله مع النادي.

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ووفقًا للبيان الرسمي، فإن نوير سيخوض الموسم المقبل كرقم 15 في مسيرته مع بايرن ميونخ. 

وعلق الحارس المخضرم قائلًا: "أنا حقًا أستمتع بلعب كرة القدم وأرغب في الاستمرار مع بايرن ميونخ". 

وأضاف: "أنا متحمس للعام الجديد في هذا النادي المميز، وكانت لدينا دائمًا محادثات إيجابية مع الإدارة".

وأشار نوير إلى وجود مشاعر طيبة وأن هناك العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها مع الفريق.

 يذكر أن مسيرة نوير مع بايرن ميونخ بدأت في 2011 عندما انتقل من شالكه، ومنذ ذلك الحين حقق مع الفريق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الألماني 11 مرة.

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