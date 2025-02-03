إيبوكا يشارك في مران المصري لأول مرة وسط ترحيب الجهاز الفني واللاعبين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، مشاركة المهاجم النيجيري جون إيبوكا للمرة الأولى، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا.

وحظي إيبوكا باستقبال حافل من زملائه اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة  علي ماهر، الذي حرص على الترحيب به وتشجيعه على الانسجام السريع مع الفريق.

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رسميًا.. المصري يتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا

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ويأمل الجهاز الفني البورسعيدي في أن يشكل اللاعب إضافة قوية لخط الهجوم، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد والمنافسات المقبلة التي تنتظر الفريق.

وخلال المران، ظهر إيبوكا بحالة فنية وبدنية جيدة، حيث شارك في التدريبات الجماعية وأظهر انسجامًا سريعًا مع زملائه، كما خضع لبرنامج تأهيلي خاص لرفع معدلات لياقته البدنية بعد فترة غيابه عن المباريات الرسمية.

ويأتي هذا التعاقد مع إيبوكا في إطار سعي إدارة النادي المصري لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، استعدادًا لموسم قوي يسعى فيه الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري المصري الممتاز والمنافسات المحلية والافريقية الأخرى.

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