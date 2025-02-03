عاجل | ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية – استعلم فورًا

تقارير وحوارات
عاجل | ظهرت الآن
عاجل | ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية – استع

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية، حيث يترقب الجميع موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي. ومع إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية رسميًا، تزايدت عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن الدرجات والتعرف على تفاصيل النجاح في مختلف المواد. وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب خلال هذه الفترة، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمعرفة مستوياتهم الدراسية والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.87%، مسجلة زيادة قدرها 4.39% مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن المحافظ أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ 30319 طالبًا، حضر منهم 30159 طالبًا موزعين على ثماني إدارات تعليمية بالمحافظة.

تم اعتماد النتيجة بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي أشار إلى تحقيق نسب نجاح مرتفعة في الفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح بين المكفوفين 100%، وكذلك طلاب ضعاف السمع والصم، إضافة إلى تحقيق نسبة نجاح 100% في الشهادة الإعدادية المهنية.

 نسبة نجاح مدارس لغات 

حققت المدارس الرسمية الحكومية عربي نسبة نجاح 81.03%، بينما تميزت المدارس الرسمية لغات بنسبة نجاح مرتفعة بلغت 96.9%، مما يعكس مستوى الأداء القوي في النظام التعليمي بالمحافظة.

إدارات تعليمية تتصدر نسب النجاح

أشاد محافظ الإسماعيلية بأداء الإدارات التعليمية المختلفة، حيث جاءت إدارة التل الكبير التعليمية في المقدمة بنسبة نجاح 89.97%، تليها إدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 89.49%، ثم إدارة القنطرة غرب بنسبة 82.34%.

وأكد المحافظ على أهمية دور الأسرة في دعم الطلاب، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعد أحد أهم عوامل تحقيق النجاح والتفوق، وقدم التهنئة للطلاب الناجحين، داعيًا إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على مستوياتهم المتقدمة.

تحليل نسب النجاح في المواد الدراسية

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نتائج المواد الدراسية جاءت على النحو التالي:

  • اللغة العربية: نسبة النجاح 98.74% (أعلى نسبة نجاح)
  • اللغة الإنجليزية: نسبة النجاح 97.02%
  • الدراسات الاجتماعية: نسبة النجاح 96.49%
  • العلوم: نسبة النجاح 95.69%
  • الرياضيات: نسبة النجاح 86.16% (أقل نسبة نجاح بين المواد الأساسية)

 موعد تقديم التظلمات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن بدء تلقي طلبات التظلم على النتيجة اعتبارًا من الغد، على أن يستمر قبول الطلبات لمدة 15 يومًا بمقر المديرية، وفقًا للإجراءات المتبعة لضمان مراجعة الدرجات بكل شفافية.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسماعيلية ظهور النتيجة متى تظهر النتيجة نسبة النجاح محافظ الإسماعيلية امتحانات الإعدادية المدارس الرسمية ‏ المدارس الرسمية لغات التظلمات اعتماد النتيجة درجات الطلاب الإدارات التعليمية اوائل الطلاب درجات المواد وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

عاجل- ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا (لينك النتيجة)

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024 / 2025 بنسبة نجاح 81.92%

غدا بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2025

بنسبة نجاح مرتفعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مديرية التموين لإطلاق النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد

ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. إصابة نجم الفريق بتمزق في الرباط الصليبي

الشرع لـ "تلفزيون سوريا": النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة "ردع العدوان"