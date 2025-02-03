عاجل | ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية – استعلم فورًا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية، حيث يترقب الجميع موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي. ومع إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية رسميًا، تزايدت عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن الدرجات والتعرف على تفاصيل النجاح في مختلف المواد. وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب خلال هذه الفترة، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمعرفة مستوياتهم الدراسية والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.87%، مسجلة زيادة قدرها 4.39% مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن المحافظ أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ 30319 طالبًا، حضر منهم 30159 طالبًا موزعين على ثماني إدارات تعليمية بالمحافظة.

تم اعتماد النتيجة بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي أشار إلى تحقيق نسب نجاح مرتفعة في الفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح بين المكفوفين 100%، وكذلك طلاب ضعاف السمع والصم، إضافة إلى تحقيق نسبة نجاح 100% في الشهادة الإعدادية المهنية.

نسبة نجاح مدارس لغات

حققت المدارس الرسمية الحكومية عربي نسبة نجاح 81.03%، بينما تميزت المدارس الرسمية لغات بنسبة نجاح مرتفعة بلغت 96.9%، مما يعكس مستوى الأداء القوي في النظام التعليمي بالمحافظة.

إدارات تعليمية تتصدر نسب النجاح

أشاد محافظ الإسماعيلية بأداء الإدارات التعليمية المختلفة، حيث جاءت إدارة التل الكبير التعليمية في المقدمة بنسبة نجاح 89.97%، تليها إدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 89.49%، ثم إدارة القنطرة غرب بنسبة 82.34%.

وأكد المحافظ على أهمية دور الأسرة في دعم الطلاب، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يعد أحد أهم عوامل تحقيق النجاح والتفوق، وقدم التهنئة للطلاب الناجحين، داعيًا إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على مستوياتهم المتقدمة.

تحليل نسب النجاح في المواد الدراسية

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نتائج المواد الدراسية جاءت على النحو التالي:

اللغة العربية: نسبة النجاح 98.74% (أعلى نسبة نجاح)

اللغة الإنجليزية: نسبة النجاح 97.02%

الدراسات الاجتماعية: نسبة النجاح 96.49%

العلوم: نسبة النجاح 95.69%

الرياضيات: نسبة النجاح 86.16% (أقل نسبة نجاح بين المواد الأساسية)

موعد تقديم التظلمات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن بدء تلقي طلبات التظلم على النتيجة اعتبارًا من الغد، على أن يستمر قبول الطلبات لمدة 15 يومًا بمقر المديرية، وفقًا للإجراءات المتبعة لضمان مراجعة الدرجات بكل شفافية.