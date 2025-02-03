وظائف وزارة العمل فبراير 2025.. 1575 فرصة متاحة للتقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن توفير 1575 فرصة عمل جديدة في 48 شركة قطاع خاص بـ12 محافظة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الشركات.

وظائف وزارة العمل فبراير 2025

أوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تشمل أصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، مع التزام الشركات بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

تفاصيل التقديم والمزايا

التقديم متاح طوال شهر فبراير 2025 عبر:

- الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل.

المزايا: رواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، تأمين صحي واجتماعي، وفرص تدريب وتأهيل للشباب.

المحافظات والتخصصات المطلوبة

تتوزع الوظائف على القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، والوادي الجديد.

وتشمل التخصصات المطلوبة:

- أخصائي تسويق، موارد بشرية، ومشتريات.

- مهندسو اتصالات، كهرباء، وميكانيكا.

- محاسبون، أخصائيو تمويل، وأمناء مخازن.

- مشرفو صيانة، إنتاج، وجودة، ومواقع.

- سائقي رخصة أولى، ثانية، وثالثة.

- أفراد أمن، عمال إنتاج، نظافة، وفنيون بمختلف المجالات.

- وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة العمل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مع ضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة.

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أهمية متابعة المديريات لضمان استلام الشباب للوظائف المعلن عنها، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

كما شدد على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف.

للمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة موقع الوزارة الرسمي أو التوجه لأحد مكاتب التشغيل بالمحافظات.