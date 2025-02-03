علي لطفي: "زد" قادر على تحقيق البطولات.. وهدفنا المشاركة في البطولات الإفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث علي لطفي حارس مرمى فريق زد الحالي ونجم الأهلي السابق عن تجربته مع زد

وقال علي لطفي، خلال تصريحات لبرنامج VIP الذي يُقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت: أنه كان متخوف من تجربة الإنتقال لزد خاصة وأن الفريق كان أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدوري المصري الممتاز لكن بعد التفاوض مع إدارة الفريق وجد لديهم طموح كبير بالوصول بالفريق إلى أعلى المراكز وهو ما جعله يخوض التحدي واللعب للفريق. 

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مصطفى زيكو نجم زد ضيف "VIP" غدًا على راديو أون سبورت

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محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

وأضاف نجم الأهلي السابق: بأن زد أنهى الموسم الماضي بشكل جيد وكان قريب من تحقيق لقب كأس مصر لكن الموسم الحالي لم نقدم ما قدمناه في الموسم الماضي لأنه صعب خاصة وأن جميع الفرق تتنافس من أجل حصد مركز بالتسعة الأولى خاصة وأن قرب المستويات بين الفرق ومعظم اللاعبين قريبة جدًا من بعضها.

وتابع حارس زد: بأن لقاءات الدوري لهذا العام أصبحت مثلها مثل لقاءات الكأس والنقطة الواحدة تفرق في تحديد المراكز التسعة الأولى مما جعل الموسم صعب ويحتاج جهد أكبر عن المواسم السابقة.

وواصل لطفي: بأن تواجد مجدي عبدالعاطي على رأس القيادة الفنية لفريق زد كان سبب رئيسي في إختياره اللعب للفريق وأن شهادته فيه مجروحة لإنه أول من أستقبلني في صفوف أنبي عندما كنت ناشيء وكان هو أحد كباتن الفريق ومعاملته لم تختلف منذ أن كان لاعبا.

وأختتم علي لطفي: بأن زد فريق كبير وقادر على تحقيق بطولة ومنافسة الكبار والدليل مطالبة الفرق بالتعاقد مع لاعبيه وأن الهدف الرئيسي للفريق هو الوصول لمركز متقدم بالدوري يؤهل الفريق للعب بالبطولات الإفريقية

اذاعة اون سبورت البطولات الإفريقية راديو أون سبورت نجم الأهلي السابق

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