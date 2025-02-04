تحميل إمساكية رمضان 2025.. رابط مباشر لجميع المحافظات

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امساكية رمضان
امساكية رمضان

مع دخولنا شهر فبراير 2025، يزداد اهتمام المسلمين في مصر بأنباء شهر رمضان المبارك والذي يوافق الأول من مارس المقبل بشكل رسمي وفق الحسابات الفلكية، ومن بين الأمور المهمة المرتبطة بالشهر الكريم، إمساكية رمضان 2025.

إمساكية رمضان 2025

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، إمساكية رمضان 2025 الموافق 1445 هجريًا لمدينة القاهرة.

ويبدأ شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم 1 مارس 2025.

تحميل إمساكية رمضان 2025

يمكن تحميل إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا لمدينة القاهرة، وباقي المدن المصرية، من خلال الرابط التالي، من هنا.


مواقيت الصلاة 1 رمضان بالقاهرة

الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:25 م.
المغرب: 5:54 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة 1 رمضان بالإسكندرية

الفجر: 4:59 ص.
الشروق: 6:27 ص.
الظهر: 12:12 م.
العصر: 3:30 م.
المغرب: 5:58 م.
العشاء: 7:17 م.

مواقيت الصلاة 1 مرضان في 6 أكتوبر

الفجر: 4:56 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:9 م.
العصر: 3:27 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة 1 رمضان في طنطا

الفجر: 4:55 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:8 م.
العصر: 3:26 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة 1 رمضان في المنصورة

الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة 1 رمضان في الزقازيق

الفجر: 4:53 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:6 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:10 م.

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