رمضان 2025.. أبرز لقطات برومو مسلسل "قهوة المحطة"

الفجر الفني
أحمد غزي
أحمد غزي

كشفت قناة ON عن الإعلان التشويقي لمسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

أبرز لقطات برومو مسلسل "قهوة المحطة" 

وظهر الفنان أحمد خالد صالح في البرومو بدور ضابط يحقق في جريمة، ويستمع لأقوال وشهادات عدد من الشخصيات، ومنها بيومي فؤاد، وضياء عبد الخالق ورياض الخولي، الجريمة تدور حول الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد غزي، حيث نشاهد أحمد خالد صالح يمسك بصورته في التحقيقات ويسأل: "إنت اللي قتلته؟". 

قصة مسلسل "قهوة المحطة"

وتدور احداثه في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل تقلب مجرى الأحداث رأسا على عقب، كما تسلط القصة الضوء على صراع الطبقات من خلال قصص إنسانية متعددة.

أبطال مسلسل "قهوة المحطة"

مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.

آخر أعمال أحمد غزي

وكان اخر اعمال أحمد غزي هو فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا"، يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

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