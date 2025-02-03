الزمالك 2007 يفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الجمهورية. 

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة. 

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سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من:" محمد فرج، ويوسف عمرو، ويوسف محمد، وعبد الله عبد الناصر، وأحمد محمد علي "سينا". وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا على مدار شوطي المباراة، ونجحوا في صنع فرص عديدة، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

 وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

 يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: "محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن أخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولًا للمهمات".

الجولة السابعة عشر القلعة البيضاء بدر حامد بطولة الجمهورية زمالك 2007

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