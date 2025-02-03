اعرف نتيجتك الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية ظهرت رسميًا

يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الإسماعيلية إلى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يترقب الجميع موعد إعلان النتيجة للاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي. ومع إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية رسميًا، شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن كيفية الاستعلام عن النتائج والتعرف على تفاصيل الدرجات في المواد المختلفة. وتعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية من أكثر القضايا التي تشغل بال الطلاب في هذه الفترة، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر معرفة مستواهم الدراسي استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.87%، مسجلة زيادة 4.39% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التعليمي بالمحافظة.

أعداد الطلاب المتقدمين والممتحنين

أوضح محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 30319 طالبًا، حضر منهم 30159 طالبًا في الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، مؤكدًا على الجهود المبذولة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

حضر اعتماد النتيجة أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذي كشف نسب نجاح متميزة لبعض الفئات الخاصة، حيث حققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح 100%، وكذلك الشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بنسبة 100%، بالإضافة إلى تحقيق الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح 100%، مما يعكس الدعم المتكامل لهذه الفئات لضمان تفوقهم الأكاديمي.

نتائج المدارس والإدارات التعليمية

سجلت المدارس الرسمية الحكومية عربي نسبة نجاح 81.03%، بينما جاءت المدارس الرسمية لغات بنسبة نجاح 96.9%، مما يعكس تفوقًا ملحوظًا لطلاب المدارس الرسمية للغات.

كما أظهرت نتائج الإدارات التعليمية تفاوتًا في نسب النجاح، حيث بلغت:

إدارة التل الكبير التعليمية: 89.97%

إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية: 89.49%

إدارة القنطرة غرب التعليمية: 82.34%

أشاد محافظ الإسماعيلية بأهمية دعم الأسر وأولياء الأمور للطلاب، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأسري يعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق النجاح والتفوق الدراسي، كما وجه التهنئة للطلاب الناجحين، وحثهم على مواصلة الجهد والاجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات.

تحليل نسب النجاح في المواد الدراسية

كشف أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن نسب النجاح في المواد الدراسية الأساسية، والتي جاءت كالتالي:

اللغة العربية: 98.74%

اللغة الإنجليزية: 97.02%

الدراسات الاجتماعية: 96.49%

العلوم: 95.69%

الرياضيات: 86.16%

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارًا من الغد، على أن تستمر لمدة 15 يومًا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى مقر المديرية لتقديم طلبات المراجعة.