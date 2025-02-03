مياه الفيوم: تحليل 399 ألف عينة مياه خلال 2024 لضمان الجودة والسلامة

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن قطاع المعامل بالشركة قاما بتجميع وتحليل 399 ألف عينة مياه خلال عام 2024، وذلك في إطار متابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي بالمحافظة.

وأوضح أن العينات تشمل مياه الشرب من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات التوزيع، حيث يتم تحليلها من خلال الإدارات المختصة، بما في ذلك المعمل المركزي والإدارات العامة لمعامل محطات الشرب والجودة وشؤون البيئة.

كما يتم تحليل عينات الصرف الصحي في مختلف مراحل المعالجة لضمان مطابقتها للمعايير البيئية، بالإضافة إلى فحص عينات الصرف الصناعي عبر المرور الدوري على المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية والطبية والخدمية بالمحافظة.

وأكد النجار على أهمية الفحص الدوري لمياه الشرب بدءًا من الترع المغذية للمحطات مرورًا بمراحل التنقية ووصولًا إلى شبكات التوزيع، وذلك بهدف رصد أي تغيرات قد تؤثر على جودة المياه، والتدخل الفوري في حال وجود أي خروج عن المعايير المسموح بها.

وأشار إلى أن قطاع المعامل بالشركة يضم كفاءات عالية من الكيميائيين والفنيين المدربين، والذين يعملون على مدار الساعة باستخدام أحدث أجهزة الرصد والتحليل، وفقًا للمعايير القياسية الصادرة عن وزارة الصحة ومتطلبات الجودة، لضمان توفير مياه آمنة وصحية للمواطنين.

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