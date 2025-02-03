الأقصر تحتفل بمولد «العشى» بالمزمار البلدى والتحطيب والمرماح وحلقات ذكر

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الاحتفال

 

 

اختتم أهالى قرية العشى في محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، احتفالات مولد الشيخ محمد العشى، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضى، بمشاركة الآلاف من أهالي الأقصر، والمحافظات المجاورة، وتضمنت مظاهر فنية، وفلكلورية وتراثية ؛ منها المرماح والتحطيب والمزمار البلدى، وحلقات الذكر والمديح والإنشاد الدينى.

وأوضح مصطفى حرزالله، منسق مؤسسة اسمعونا في الصعيد، أحد أهالى العشى، أن أهالى القرية اعتادوا إحياء احتفالات مولد الشيخ محمد العشى، والتى تستمر على مدار 5 أيام، وتشهد سباقات المرماح بين الخيالة من أهالى القرية وقرى الأقصر وقنا وأسوان،  وكذلك لعبة التحطيب وحلقات الذكر والمديح والأناشيد الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة يشارك فيها آلاف المريدين، موضحًا أن أهم ما يميز الاحتفالية هو موائد الطعام للضيوف، وتتسابق العائلات في تجهيزها لإطعام أكبر عدد من ضيوف المولد.


واوضح «حرزالله» أن الأهالى تسابقوا في إكرام الضيوف بالأطعمة والمشروبات، لافتًا إلى أن الأهالى يستعدون لهذا المولد قبلها بفترة كافية لاستقبال ضيوف المولد، الذين يتوافدون على القرية للمشاركة في الاحتفالات، والاستمتاع بالأجواء الروحانية التى ترفرف على أرجاء القرية.

وقال خالد حرز الله نقيب الفلاحين، وأحد أبناء العشي،  إن الاحتفالات تتضمن المرماح، ويتسابق فيها الخيالة والفرسان، عبر إظهار مهارات التحكم في الخيل والتحطيب، ويُظهر فيها اللاعبون مهاراتهم في إحراز الأهداف، وتسمى الأبواب في الخصم، كما تشهد القرية خلال ليالى الاحتفالات إقامة حلقات الذكر والمديح وليالى القرآن الكريم وأمسيات دينية وحلقات إنشاد دينى.


وتابع؛ أن القرية تشهد اليوم الليلة الختامية، إقامة الدورة، ويتجمع فيها الشباب ويطوفون في الشوارع حاملين العصا، مرددين الأناشيد والمدائح النبوية التي يشتهرون بها في احتفالاتهم السنوية.

وبدأت احتفالات المولد، ليلة الثلاثاء الماضى، بانطلاق الأهالى في حشود من أمام منزل عمدة القرية، وتجولوا في الشوارع بالخيول والعصى على أنغام الطبول والمزمار البلدى لإعلان بداية الاحتفالات، حيث يتجمعون على أرض المرماح، المقامة عليها سباقات الخيول والمرماح وألعاب التحطيب، وانتشرت في القرية الألعاب والمراجيح وشوادر الحلوى والحمص والفول السودانى وغيرها من مظاهر الاحتفال.

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