ابحث برقم جلوسك الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا ظهرت

تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا، في إطار تقديم خدمة مميزة للطلاب وأولياء الأمور، عبر الرابط، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم الدراسية لجميع المواد، مع التعرف على التفاصيل الخاصة بالدرجات في الامتحانات، كما يمكن عبر الموقع متابعة التحديثات المتعلقة بتظلمات النتيجة، وذلك تيسيرًا على الطلاب في عملية الاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 76.5%. وقد شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا حضور صابر زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة الإعلان عن النتائج التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

وقد أعرب محافظ المنيا عن تهانيه الحارة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدًا على أهمية استمرار التميز والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى دور الأسرة في دعم أبنائهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما قدم المحافظ تهنئته للقيادات التعليمية والإداريين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في سير العملية التعليمية، مثمنًا اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية.