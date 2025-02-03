محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مديرية التموين لإطلاق النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا للاستعدادات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والذي من المقرر إقامته بمنطقة الغابة بحي ثان بعد الإقبال الجماهيري الكبير على سوق اليوم الواحد بنفس المكان من نحو أسبوعين.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، عصام نصار مدير عام العلاقات العامة والإعلام، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، أمير عبد الله رئيس حي أول، أميمة حفني مدير إدارة تنظيم المخلفات.

وناقش محافظ الإسماعيلية خلال اجتماعه اليوم، التحضيرات والتجهيزات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والمقرر افتتاحه الخميس القادم بمنطقة الغابة بنطاق حي ثان، مشيرًا إلى استمرار توفير السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة ودون الحلقات الوسيطة، مما يتيح بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن نجاح محافظة الإسماعيلية في تنظيم أسواق اليوم الواحد يأتي نتيجة تكاتف كافة الجهات من خلال العمل كفريق واحد في منظومة عمل متكاملة، مشيدًا بجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ورؤساء المراكز والأحياء والجهات المشاركة في تنظيم النسخ السابقة.

كما أثنى محافظ الإسماعيلية على التجار المشاركين في أسواق اليوم الواحد بالإسماعيلية، مشيدًا بدورهم الوطني في مساندة الجهاز التنفيذي في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير منتجات وسلع استهلاكية بأسعار تنافسية تتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع أوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن سوق اليوم الواحد في الإسماعيلية، يوفر عددًا كبيرًا من السلع الأساسية «زيت، سكر، أرز» بأسعار مخفضة.

وأضافت أنه سيتم توفير كميات كبيرة من البقوليات والخضر والفاكهة، وتوفير سيارات مخصصة لعرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى بعض المعروضات التي تلبي حاجة المواطنين المختلفة.

وكلف محافظ الإسماعيلية السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة التجهيزات الخاصة بالسوق الواحد في الإسماعيلية؛ تمهيدًا لافتتاحه مشيرًا إلى أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن تكليفات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة وأن المبادرة لها تأثيرها الإيجابى المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وتتميز أيضًا بسهولة تنفيذها، مشيرًا إلى مشاركة العديد من الجهات بمعروضاتها خلال سوق اليوم الواحد.