وفد جامعة المنيا الأهلية يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

محافظات
بوابة الفجر

نظمت جامعة المنيا الاهلية، زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وإشراف الدكتور أبوهشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك في إطار اهتمام جامعة المنيا الأهلية، بتعزيز الأنشطة الثقافية والارتقاء بالوعي الفكري لدى طلابها.

ضم الوفد 100 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة المنيا الأهلية، من بينهم طلاب الاتحادات الطلابية والطلاب المتميزين في الأنشطة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على أحدث الإصدارات الثقافية والفكرية في مجالات الأدب والفنون والتاريخ  والعلوم الطبيعية والاجتماعية وغيرها.


وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة الأهلية على تعزيز الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب هو فرصة مثالية للتعرف على أحدث الكتابات والمطبوعات والأبحاث في شتى المجالات.

وأضاف، أن الجامعة الأهلية تواصل جهودها لتوفير فرص تعليمية وثقافية تساهم في تنمية قدرات الطلاب وتوسيع آفاقهم الفكرية.

وتفقد طلاب جامعة المنيا الاهلية، خلال هذه الزيارات أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف، والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات.


وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن شكرهم لإدارة الجامعة الأهلية، على هذه المبادرة، مؤكدين، أن مثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة الوعي والثقافة لديهم وتحفيزهم على القراءة المستمرة.

أشرف على تنظم الزيارة الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات.

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