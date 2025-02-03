جوجل تطلب من عملائها إضافة حسابات بالجنيه المصري قبل أول أبريل

يبدو أن قرار جوجل بإلزام منشئي المحتوى في مصر بالحصول على أرباحهم بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي اعتبارًا من مايو 2025 سيؤثر على جميع المستخدمين الذين يعتمدون على AdSense وYouTube AdSense وAdMob ومدير الإعلانات.

كيف ستتعامل جوجل مع الرصيد الحالي بالدولار؟

إذا كان لديك أكثر من 25 دولارًا أمريكيًا وطريقة دفع صالحة، ستقوم جوجل بتحويل المبلغ إلى الجنيه المصري بسعر الصرف في الشهر السابق وإرساله في أبريل 2025. إذا كان لديك أقل من 25 دولارًا أو لم تسجل طريقة دفع صالحة، فسيتم تحويل الرصيد إلى الجنيه المصري بنفس آلية سعر الصرف لمرة واحدة.

ماذا يعني هذا التغيير لمنشئي المحتوى؟

تأثير سعر الصرف : سيتم تحديد سعر صرف ثابت عند تحويل الأرصدة من الدولار للجنيه المصري في أبريل 2025، مما قد يؤثر على قيمة الأرباح عند التحويل.

: سيتم تحديد عند تحويل الأرصدة من الدولار للجنيه المصري في أبريل 2025، مما قد يؤثر على قيمة الأرباح عند التحويل. ضرورة إنشاء حساب بنكي بالجنيه : سيكون إلزاميًا أن يكون لديك حساب مصرفي يستقبل الأموال بالجنيه المصري لمواصلة تلقي الأرباح بعد أبريل 2025.

: سيكون إلزاميًا أن يكون لديك حساب مصرفي لمواصلة تلقي الأرباح بعد أبريل 2025. عدم القدرة على استلام الأرباح بالدولار: بعد هذا التغيير، لن تكون هناك طريقة لاستلام الأموال مباشرة بالدولار الأمريكي داخل مصر.

كيف تستفيد جوجل من هذا القرار؟

تجنب مخاطر تحويل العملة داخل مصر وتحميلها لمنشئي المحتوى بدلًا من الشركة.

داخل مصر وتحميلها لمنشئي المحتوى بدلًا من الشركة. تحقيق امتثال قانوني مع سياسات الدولة بشأن التعاملات المالية بالعملة المحلية.

مع سياسات الدولة بشأن التعاملات المالية بالعملة المحلية. الاستفادة من فرق العملة حيث تظل الاشتراكات والخدمات المدفوعة بالدولار، بينما تُدفع الأرباح بالجنيه المصري.

ما الذي يجب على منشئي المحتوى فعله الآن؟