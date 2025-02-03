وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية

بوابة الفجر

يتوجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح الثلاثاء ٤ فبراير إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي في أنقرة بكل من  "رجب طيب اردوغان" رئيس جمهورية تركيا، والسيد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية تركيا رجب طيب وزير الخارجية التركي

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