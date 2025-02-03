زيادة المرتبات والمعاشات..اعرف موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

هل تقر الحكومة الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟، بات السؤا الأكثر رواجًا بين المصريين في الأيام الآونة الأخيرة، حيث انتشر التساؤل بين المواطنين بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية (المرتبات والمعاشات) الجديدة 2025.

إقرار الحزمة الاجتماعية (المرتبات والمعاشات) الجديدة 2025

وأعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية (المرتبات والمعاشات) الجديدة 2025.

وقال «الحمصانى» خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المعروض على قناة «الحياة»، مساء الأحد، إن الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.

وأوضح أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لإقرار الحزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموعد سيحدد بعد عرض الحزمة على رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية من المقترح أن تتضمن الأسر الأولى بالرعاية وزيادة المرتبات والمعاشات.

هل تكون الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

بين المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة في المرتبات والمعاشات، متابعًا: «الاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم».

تتضمن الحزمة المرتقبة زيادات ملحوظة في قيمة المعاشات، بهدف تحسين مستوى الدخل لملايين المتقاعدين في مصر. كما تشمل إجراءات أخرى مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات خاصة لتقليل الأعباء المعيشية اليومية، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة تناسب احتياجاتهم.