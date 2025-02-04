وكيل شباب الدقهلية تفتتح مبادرة "يوم الخير في مركز شباب مدينة بلقاس

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افتتاح يوم الخير
افتتاح يوم الخير بالدقهلية

افتتحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبادرة "يوم الخير" على مستوى مراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية - الادارة العامة للشباب - اندية الفتاة والمرأة اندية التطوع، من مركز شباب مدينة بلقاس، على مستوى مراكز الشباب بالدقهلية.

حضر فعاليات الإفتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  من جانب الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وإشراف منى ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة، وعبد الباسط عبد الصمد مدير إدارة شباب بلقاس، وأحمد علام رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بلقاس، ومن جانب الوزارة،  نجوي صلاح وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ورضا سفينة مدير عام البرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة اسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاة والمرأة،

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على أن مبادرة يوم الخير تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية، من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.

وأضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ان مبادرة يوم الخير هي من المبادرات الهامة التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب والتي تهدف إلى توزيع الملابس على أهالينا في جميع أنحاء الجمهورية خصوصا في القرى والنجوع والأماكن الأكثر إحتياجا لتوفير ملابس مجانا على مستوى مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبها حرصت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عَلى افتتاح معرض مبادرة "يوم الخير" من مركز شباب مدينة بلقاس، من خلال المعرض الذى تعرض فيه الملابس بالتعاون مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ببلقاس، كما اثنت سيادتها على المعرض والمعروضات الموجوده وكيف أن بلقاس سباقه فى عمل الخير، كما أكدت على تجهيز كافة الاماكن المتاحة بمراكز الشباب لإستقبال المبادرة، والمشاركة في تنفيذ المبادرة كونها مسئولية مجتمعية ووطنية، والتي تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الوطن الواحد.

تاتي تنفيذ المبادرة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، ونجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لبرامج تنمية الشباب، وتوجيهات والدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف  طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وعبد الباسط عبد الصمد مدير إدارة شباب بلقاس.

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