عاجل - الرئيس السيسي يهنئ جون دراماني بفوزه برئاسة غانا للمرة الثانية

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الرئيس السيسي وجون
الرئيس السيسي وجون دراماني

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، مع جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، قدم التهنئة للرئيس ماهاما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه منصبه كرئيس لجمهورية غانا للمرة الثانية، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب خلال فترة رئاسته، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الخاصة التي تحظى بها غانا لدى الشعب المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضا التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتماشى مع العلاقات السياسية القوية والتاريخية التي تربط مصر وغانا، وأشار الرئيس في هذا السياق إلى حرص الشركات المصرية على العمل في غانا في المجالات محل الاهتمام المشترك، أخذا في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات المصرية ومساهمتها في عملية التنمية في غانا.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس الغاني أعرب عن تقديره البالغ لحرص الرئيس السيسي على تهنئته، مؤكدا على ما تحظي به مصر من مكانة واحترام لدي الشعب الغاني، وكذلك على العلاقات الممتدة والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تقديره للدور الذي اضطلعت به مصر في مساندة جهود غانا لتحقيق التنمية وبناء قدرات الكوادر الغانية في مختلف المجالات، مشددا على تطلع غانا لتعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات والتنسيق الوثيق معها إزاء قضايا القارة الإفريقية.

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