عاجل - "حياة كريمة": تشرفنا بالمشاركة في ندوة عن المرأة بحضور السيدة انتصار السيسي
قال صفحة حياة كريمة على فيسبوك، اليوم الإثنين: إنها تشرفت تشرف أعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بحضور ندوة “معًا بالوعي نحميها”، للمجلس القومي للمرأة وذلك بحضور كريم من السيدة انتصار السيسي.
وأضافت حياة كريمة، أن الندوة أقيمت في المنارة أمس الأحد 2 فبراير 2025، وركزت الندوة على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع والحفاظ على أمنه.
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