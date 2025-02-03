عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي ووست هام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

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حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: رييس جيمس، ليفي كولويل، توسين أدارابيويو، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، نونو مادويكي، جادون سانشو.

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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