عاجل - أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار حذر وعيار 21 يلامس 3950 جنيها

استقرار أسعار الذهب مع تحركات طفيفة في السوق المحلي والعالمي

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية تحركات طفيفة، حيث انخفضت الأسعار محليًا بعد ارتفاعها صباحًا مدفوعة بزيادة أسعار الذهب عالميًا، إذ قفز سعر الأونصة إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز 2825 دولارًا.

وشهد عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا صباح اليوم ليصل إلى 3950 جنيهًا، مقارنة بـ3900 جنيه في تعاملات الصباح، قبل أن يتراجع بشكل طفيف مع نهاية اليوم.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

مع تقلبات الأسعار، جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 كالتالي:

عيار 24: 4502.75 جنيه للبيع، و4480 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4127.5 جنيه للبيع، و4106.75 جنيه للشراء

عيار 21: 3940 جنيهًا للبيع، و3920 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3377.25 جنيه للبيع، و3360 جنيهًا للشراء

عيار 14: 2626.75 جنيه للبيع، و2613.25 جنيه للشراء

عيار 12: 2251.5 جنيه للبيع، و2240 جنيهًا للشراء

عيار 9: 1688.5 جنيه للبيع، و1680 جنيهًا للشراء

سعر جنيه الذهب اليوم في الأسواق المحلية

سجل جنيه الذهب اليوم 31،320 جنيهًا للبيع و31،160 جنيهًا للشراء،

تختلف تكاليف المصنعية والدمغة من محل لآخر، حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام، مما يعني أن السعر الفعلي للمستهلك قد يكون أعلى.

أسعار الذهب عالميًا.. ارتفاع الأونصة إلى مستويات قياسية

ارتفع الذهب عالميًا اليوم بنحو 0.95% ليصل إلى 2825 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية.

وفي بداية جلسة اليوم، تعرض الذهب لتراجع بأكثر من 1% متأثرًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، قبل أن يعوض خسائره ليبقى قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية:

الذهب الفوري: 2799.09 دولار للأونصة، بانخفاض 0.1%

العقود الآجلة للذهب: 2832 دولارًا للأونصة

التوترات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب

شهدت الأسواق توترًا إضافيًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى 10% على السلع الصينية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء. هذه الإجراءات أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، مما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وعلى الرغم من وصول الذهب إلى أعلى مستوى له عند 2817.23 دولارًا للأوقية يوم الجمعة الماضي، إلا أن الأسعار شهدت تراجعًا طفيفًا مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات غير الدولار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

يتوقع خبراء الذهب أن تشهد الأسعار مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا للعوامل التالية: