إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، عند منطقة سندنهور بنطاق مدينة بنها في محافظة القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة أجرة بطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي بنطاق مدينة بنها أمام سندنهور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية الطريق الزراعي طريق القاهرة - الإسكندرية مستشفى بنها الجامعي

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