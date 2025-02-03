عاجل - وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة غدا في زيارة ثنائية.. ويلتقي الرئيس التركي
يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، صباح غدًا الثلاثاء 4 فبراير، إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي في أنقرة بكل من رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.
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