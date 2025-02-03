عاجل - ترامب يعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر

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الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا مؤقتًا لفرض الرسوم الجمركية على المكسيك، وذلك لمدة شهر، عقب محادثة ودية مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، حسبما ذكرت صحيفة "سي إن إن".

ترامب يعلق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك

وقال ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال» إنه أجرى مكالمة ودية مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، واتفقا على نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود بين البلدين، ما دفعه إلى تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك مؤقتًا.

وذكر ترامب، أن مهمة هؤلاء الجنود تتركز تحديدًا على منع دخول الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، متابعا: «توصلت إلى اتفاق مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد، بحيث تُجرى خلال هذه الفترة مفاوضات للتوصل إلى صفقة بين بلدينا».

إيقاف الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر

وكان من المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك في منتصف الليل، وأكدت شينباوم أنها تحدثت مع ترامب وتوصلت إلى اتفاق لإيقاف الرسوم الجمركية لمدة شهر اعتبارًا من الاثنين.

وأشارت إلى تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، متضمنًا اتفاقات في مجالي الأمن والتجارة.

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