عاجل - سعر الذهب الآن Golden Price.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر، ارتفافعات قياسية استرارً لوتيرة الارتفاعات المستمرة منذ الأسبوع الماضي، حيث تأتي أسعار الذهب كأكثر عمليات بحث على محرك البحث العالمي جوجل، وهذا لاعتباره الملاذ الآمن لتحقيق الأرباح العالية والكسب المربح.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب داخل أسواق الذهب في مصر، مما جعل الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك الأشخاص الذين يهتمون باقتناء الذهب يبحثون حول سعر الذهب.



قفزة في أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب صاحبة نسبة الإهتمام الأكبر على محركات البحث الموجودة علي منصات التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال ينظرون إلى الذهب كونه أفضل المجالات لاستثمار الأموال، وتحقيق الأرباح العالية من الارتفاعات المتتالية التي يحققها الذهب في أسواق المال، خاصة مثل تلك الفترة التي تشهد أسعار مرتفعة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجذب محبي اقتناء الذهب إلى الشراء.



ولتزايد البحث حول أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، سنعرض إليكم أسعار الذهب في مصر وجاءت على النحو التالي:

كم وصل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم؟

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4،469 جنيه مصري للشراء، مقابل 4،446 جنيه مصري للبيع.

حيث يعد هذا العيار، هو الأكثر نقاء في الذهب داخل الأسواق، لذا يستخدم في صناعة سبائك الذهب المفضلة لدى المستثمرين ورجال الأعمال في مجال الاستثمار في الذهب.

كم وصل سعر الذهب عيار 22 في مصر اليوم؟

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 4،096 جنيه مصري للشراء، مقابل 4075 جنيه مصري للبيع، وهو من أفضل وأنقى أعيرة الذهب في الأسواق.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟

كما ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 3910 جنيه مصري للشراء، مقابل 3890 جنيه مصري للبيع.

ويعد الذهب عيار 21 العيار هو العيار الأكثر تداولًا في الأسواق خاصة في صعيد مصر في أوقات الأعياد والمناسبات بالنسبة إلى فئة الشباب المقبلين على الزواج.

كم وصل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم؟

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3351 جنيه مصري للشراء، مقابل 333،4 جنيه مصري للبيع.

كما يعد الذهب عيار 18 من أفضل أعيرة الذهب من حيث الشكل الجميل والحفاظ على اللمعان، فهو يحافظ علي جمال أشكاله ولمعانه.

كم وصل سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم؟

كما حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2607 جنيه مصري للشراء، مقابل 2593 جنيه مصري للبيع.

كم وصل سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم؟

فيما وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2120 جنيه مصري للشراء، مقابل 2131 جنيه مصري للبيع.

كم يبلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم؟

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر بنحو 1609 جنيه مصري للبيع، 1595 جنيه مصري للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

وقد بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 31280 جنيه مصري للشراء، مقابل 31260 جنيه مصري للبيع.

قفزة في سعر الذهب، أسعار السبائك اليوم الإثنين في مصر

سعر سبيكة الذهب

برغم ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر، إلا أن أسعار سبائك الذهب اليوم في حالة من الاستقرار داخل الأسواق، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

• بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم في مصر نحو 4،55،14 جنيها مصريا.

• سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم في مصر نحو 11،377،86 جنيها مصريا.

• وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم في مصر إلي 22،755،71 جنيها مصريا.





قفزة في سعر الذهب

• حقق سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم في مصر نحو 45،511،43 جنيها مصريا.

• كما بلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم في مصر نحو 91،022،86 جنيها مصريا.

• وسجل سعر سبيكة الذهب 31.5 جرام في مصر نحو 141،541،14 جنيها مصريا.

• ووصل سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم في مصر إلى 227،557،14 جنيها مصريا.

• كما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم في مصر نحو 455،114،29 جنيها مصريا.

نصائح لشراء الذهب وتجنب الخسائر

شراء الذهب استثمار ذكي سواء كان بغرض الادخار أو الزينة، ولكن للحصول على أفضل قيمة، يجب اتباع بعض النصائح المهمة.

تحديد الهدف من شراء الذهب

للاستثمار: يُفضل شراء السبائك والجنيهات الذهبية لأنها لا تحتوي على مصنعية مرتفعة.

للحُلي والزينة: يمكن شراء المشغولات الذهبية، لكن يجب الانتباه إلى قيمة المصنعية (تكلفة الصناعة).

اختيار نوع الذهب المناسب

السبائك والجنيهات الذهبية:

الأفضل للاستثمار لأنها لا تفقد قيمتها بسهولة.

لا تحتوي على أحجار أو نقوش تزيد من تكلفة المصنعية.

من الأفضل شراء عيار 24 أو 21 لأنها أكثر نقاءً وأعلى قيمة عند إعادة البيع.

المشغولات الذهبية:

مناسبة للهدايا والزينة، لكن المصنعية تقلل من قيمتها عند إعادة البيع.

يفضل شراء عيار 21 لأنه الأكثر انتشارًا في الدول العربية.

لأنه الأكثر انتشارًا في الدول العربية. تجنب المشغولات التي تحتوي على أحجار كثيرة لأنها تفقد قيمتها عند البيع.

متابعة أسعار الذهب قبل الشراء