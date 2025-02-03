يشهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من التذبذب، حيث سجل سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية زيادة طفيفة مع تباين في الأسعار بين الأعيرة المختلفة، العديد من المواطنين يتابعون عن كثب سعر الذهب اليوم، خاصة مع التأثيرات المتبادلة للعملات وأسعار الدولار على الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4506 جنيهًا للشراء و4483 جنيهًا للبيع، يعتبر عيار 24 من أكثر الأعيرة التي يهتم بها الأشخاص الذين يرغبون في استثمار الذهب كمخزون قيمة، نظرًا لأنه يعتبر من أنقى أنواع الذهب.

سعر الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 22

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4131 جنيهًا للشراء و4110 جنيهًا للبيع. يعتبر عيار 22 من الأنواع المحببة لعدد من المواطنين بسبب توازن نقاوته وسعره مقارنةً مع عيار 24.

سعر الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 3943 جنيهًا للشراء و3923 جنيهًا للبيع. عيار 21 هو الأكثر تداولًا بين المواطنين، ويعد الخيار المفضل للمقبلين على الزواج أو لأولئك الذين يبحثون عن شراء الذهب لأغراض الادخار.

سعر الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 18

بالنسبة لـ سعر جرام الذهب عيار 18، سجل نحو 3380 جنيهًا للشراء و3363 جنيهًا للبيع. عيار 18 يحظى بشعبية بين النساء خاصة في المجوهرات اليومية بفضل وزنه المنخفض مقارنةً ببقية الأعيرة.

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

سعر الذهب اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 2629 جنيهًا للشراء و2615 جنيهًا للبيع. يتسم عيار 14 بأسعاره الأكثر تنافسية بين الأعيرة المختلفة، ويعتبر خيارًا متاحًا للمستهلكين الذين يفضلون مجوهرات الذهب بأسعار معقولة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تذبذبًا طفيفًا، حيث سجل الدولار 50.41 جنيهًا للشراء و50.31 جنيهًا للبيع. لا شك أن هذا التذبذب في سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في مصر، حيث يعد الدولار العامل الأساسي في تحديد الأسعار العالمية للذهب.

سعر الذهب اليوم سعر الأونصة والجنيه الذهب

و سجل سعر الأونصة اليوم 2822 جنيهًا للشراء و2821.5 جنيهًا للبيع، أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 31544 جنيهًا للشراء و31524 جنيهًا للبيع.

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبًا طفيفًا، ويعد متابعو سعر الذهب اليوم على اطلاع دائم في حال كانت هذه الزيادة أو الانخفاضات تحمل إشارات لمستقبل السوق، سواء في تعاملاتهم الخاصة أو استثماراتهم الذهبية.