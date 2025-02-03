أحمد ياسر يكتب: تطبيق DeepSeek تهديد أم فرصة؟

غالبًا ما يُعتبر "توماس إديسون"، مخترع التلغراف الذي تحول إلى رجل أعمال، أعظم مخترع على الإطلاق، في حين لا يُذكَر نيكولا تيسلا، الذي عمل في شركة إديسون في باريس قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة، إلا من خلال اسم شركة السيارات الكهربائية التي أسسها إيلون ماسك.

ومع ذلك، كان اختراق تيسلا للتيار المتردد، وليس تكنولوجيا التيار المستمر التي ابتكرها إديسون، هو الذي جعل الكهرباء الجماعية في متناول الجميع، وكانت التكاليف الباهظة للتيار المستمر لتجعل كهربة المدن التي ابتكرها "إديسون" لعبة في أيدي الأثرياء، مثل العديد من اختراعاته الأخرى.

ولكن..هل يمكن أن تمثل نماذج الذكاء الاصطناعي التي ابتكرها المستثمر الصيني ليانج وينفينج اختراقًا مماثلًا في مجال الذكاء الاصطناعي، أم أنها عمليات احتيال … وإذا تم تأكيدها، فهل يجب على الولايات المتحدة أن تعاملها باعتبارها تهديدًا مميتًا أم هدية للعالم؟

مثل العديد من التقنيات التحويلية، تطورت الذكاء الاصطناعي على مدار عقود عديدة قبل أن يؤدي إطلاق OpenAI لبرنامج ChatGPT في أواخر عام 2022 إلى إثارة الهوس الحالي.

لقد خلقت السهولة السحرية لبرنامج ChatGPT ونماذج اللغة الكبيرة الأخرى الوهم بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي كان اختراقًا جديدًا تمامًا.. كان لدى ChatGPT مليون مستخدم في غضون خمسة أيام من إصداره، و300 مليون مستخدم أسبوعيًا بعد عامين…وضعت شركات التكنولوجيا الفائقة العملاقة مثل Microsoft و Meta و Alphabet رهانات بمليارات الدولارات على منتجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وسرعان ما نسيت حماسها السابق للواقع الافتراضي والمعزز.

في عام 2024، أصبحت شركة "إنفيديا"، التي استثمرت 2 مليار دولار في شريحة للذكاء الاصطناعي، الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بمقدار تسعة أضعاف في غضون عامين، وتوقع رئيسها التنفيذي جينسن هوانج استثمار تريليون دولار في مراكز البيانات التي تستخدم مثل هذه الرقائق في السنوات القليلة المقبلة.

كل هذا جعل نهج أبل الأكثر حذرا والانتظار والترقب في التعامل مع الذكاء الاصطناعي يبدو عتيق الطراز.

لا يهم أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة لم تقدم قيمة للمستخدمين تتناسب عن بعد مع الاستثمار الضخم.. استمرت الاستثمارات في النمو تحت افتراض أن مراكز البيانات الضخمة من شأنها أن تقلل من تكاليف الذكاء الاصطناعي، وأن الاستخدام المتزايد من شأنه أن يجعل النماذج أكثر ذكاءً.

بحلول عام 2022، اكتشف المبتكرون المبدعون حالات لا حصر لها حيث كان الذكاء الاصطناعي القائم على الإحصاءات أفضل من البدائل التي تعتمد على التحكم البشري، أو على الأقل جيدًا بما فيه الكفاية، ومع تحسن أجهزة الكمبيوتر والبرامج، كان من المحتم أن تتوسع حالات الاستخدام الفعال من حيث التكلفة.

ومع ذلك، رأينا تقارير عن براعة DeepSeek وأحدث صدمة عبر الأسواق المالية.. تدعي تلك التقنية أنها حققت أداء الذكاء الاصطناعي بجودة تضاهي OpenAI وGoogle باستخدام شرائح Nvidia منخفضة الجودة فقط، وبجزء بسيط من تكاليف التدريب والتشغيل.

إذا كان هذا صحيحًا، فإن الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي الراقية سيكون أقل من المتوقع.

ولكن لماذا؟ هذا هو السبب في أن أخبار DeepSeek محت نحو 600 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة Nvidia في يوم واحد، وضربت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات الأخرى والشركات التي استثمرت في مراكز البيانات أو تبيع الكهرباء لتلك المراكز.

من المؤكد أن ادعاءات DeepSeek قد يتبين أنها غير دقيقة.. على سبيل المثال، كانت العديد من ادعاءات "تسلا" حول اختراعاته بعد اختراقه للتيار المتردد مبالغ فيها إلى حد كبير، وكانت آلة الدعاية تصطنع بشكل روتيني الاختراقات العلمية والتكنولوجية إلى جانب التقدم الحقيقي.

ولكن الابتكارات الاقتصادية نسبيًا والجاهزة يمكن أن تكون تحويلية… ما عليك سوى إلقاء نظرة على صواريخ "ماسك" القابلة لإعادة الاستخدام منخفضة التكلفة؛ كلفت مهمة المريخ الهندية الناجحة 73 مليون دولار فقط، أقل من ميزانية فيلم الخيال العلمي "Gravity" في هوليوود.

إذا ثبتت صحة ذلك، فقد تكون تقنية DeepSeek بالنسبة لنماذج اللغة الكبيرة مثل اختراقات تسلا للتيار المتردد بالنسبة للكهرباء… ولكن في حين لا يمكنها التغلب على القيود التي لا مفر منها للنماذج الإحصائية التي تنظر إلى الوراء،

فإنها قد تجعل أداء أسعارها على الأقل جيدًا بما يكفي للاستخدام على نطاق أوسع، ولن تضطر هذه النماذج النامية إلى الاعتماد على الإعانات التي تقدمها شركات تشغيل كبيرة لديها مصلحة في حبسها، وقد تعمل النماذج الأقل استهلاكًا للموارد على تقليل الطلب على مراكز البيانات أو المساعدة في توجيه قدرتها نحو استخدامات أكثر وتصبح مبررة اقتصاديًا.

ماذا عن الجغرافيا السياسية؟… في الربيع الماضي، دعا تقرير صادر عن مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي في مجلس الشيوخ في واشنطن إلى إنفاق 32 مليار دولار سنويًا "في حالات الطوارئ" على الذكاء الاصطناعي غير الدفاعي، من المفترض أن يتنافس بشكل أفضل مع الصين.

ووصف الاستثماري "مارك أندريسن" وصول "ديب سيك" بأنه "لحظة سبوتنيك للذكاء الاصطناعي"، ويعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني هو "دعوة إيقاظ للصناعات الأمريكية"، والتي يجب أن "تركز الآن على المنافسة للفوز".

وقد أعلن عن خطط لفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات أشباه الموصلات من الصين، وفرض سلفه ضوابط التصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي الراقية.

وربما زعم أحد المؤلفات الاقتصادية بعنوان "الاقتصاد المغامر"، أن النظر إلى التقدم التحويلي في الخارج باعتباره تهديدًا للرفاهية المحلية كان مضللًا… إن السعي الأعمى وراء الزعامة التكنولوجية أو العلمية هو مشروع أحمق.

ما يهم أكثر هو رغبة وقدرة الشركات والمستهلكين على تطوير واستخدام المنتجات والتقنيات النابعة من الأبحاث المتطورة، أينما كانت..وهذا ينطبق على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من DeepSeek أيضًا.