عاجل - أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر الجنيه الذهب الآن (تحديث مباشر)

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة الأيام الماضية فهو محل اهتمام الكثير يوميًا، بينما استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، في بداية التعاملات المسائية، عقب ارتفاع حققته في سوق الصاغة والمجوهرات المحلية، بزيادة قدرها نحو 40 جنيهًا كمتوسط لجميع الأعيرة على مدارالتعاملات.



أسعار الذهب اليوم 3-2-2025

تراجعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث سجل سعر الأوقية 2،801.00 دولار مقارنة بأعلى سعر 2،817 دولارا قبل ساعات.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3343 جنيها للشراء في محلات الصاغة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.



كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 هبوطا إلى 31200 بعد 31440 جنيها دون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى نحو 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 31080 جنيها، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.





أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام زيادة ليصل إلى 3900 جنيه للشراء و3885 جنيها للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.



سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4457 جنيها في محلات الصاغة دون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4600 جنيه عند إضافة المصنعية.



سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 4457 جنيهًا للشراء، و4434 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 3900 جنيهًا للشراء، و3880 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 3343 جنيهًا للشراء، و3325 جنيهًا للبيع.

عيار 14: 2600 جنيهًا للشراء، و2586 جنيهًا للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، استقرارا حيث سجلت الأوقية 2،801.00 دولار، مقارنةً بأعلى سعر بلغته يناير 2025 عند 2،817 دولارا.

نصائح عند شراء الذهب

1. السؤال جيدًا لدى عدة تجار عن الأسعار تجنبًا للتعرض للاحتيال بعض تجار الصاغة غير الأمناء.

2. اختيار تاجر ذهب موثوق وذات سمعة جيدة في السوق.

3. أعرف قيمة المصنعية لدى مختلف محال الصاغة والمقارنة بينها.

4. الذهب عيار 21 هو الأفضل لأنه الأقل مصنعية عند البيع.

5. التأكد من الدمغة والأختام الموجودة على الذهب.