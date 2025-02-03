سعر الذهب مباشـر الآن لحظة بلحظة

سجل سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية استقرارًا نسبيًا، حيث استمر المعدن النفيس في الحفاظ على مستوياته رغم التقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية.

و شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات طفيفة في السوق المصري، مع ترقب المستهلكين والمستثمرين لمزيد من التطورات في أسعار الدولار وأسواق الذهب العالمية،

و يعكس سعر الذهب اليوم في مصر تأثير عوامل محلية ودولية، حيث يواصل المعدن الثمين استجابته لتغيرات سعر الدولار في البنوك الرسمية.

سعر الذهب اليوم في مصر شهد استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت الأسعار وفقًا للأعيرة المختلفة بين بعض الارتفاعات الطفيفة والانخفاضات في تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات الأمس.

وكانت السوق قد شهدت أيضًا تذبذبًا في سعر الذهب بسبب عوامل عدة، أبرزها حالة الاستقرار النسبي للدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) جرام عيار 24 4506 4483 جرام عيار 22 4131 4110 جرام عيار 21 3943 3923 جرام عيار 18 3380 3363 جرام عيار 14 2629 2615 الدولار 50.41 50.31 الأونصة 2822 2821.5 الجنيه الذهب 31544 31524

تعد أسعار الذهب اليوم محط أنظار العديد من الأفراد الذين يتابعون تطور أسواق الذهب لشراء أو بيع المعدن الأصفر. من جهة أخرى، يُتوقع أن تستمر الأسعار في التأثر بتغيرات أسعار الدولار في البنوك الرسمية، فضلًا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يساهم في تشكيل الأسعار.

الاستقرار الذي شهدته أسعار الذهب اليوم يعكس توازن السوق المحلي مع المتغيرات الخارجية. كما تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها بأسواق المال العالمية، خصوصًا بعد تراجع سعر الذهب عالميًا في الآونة الأخيرة بسبب تزايد المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، وتستمر محركات السوق المحلية في التأثير على أسعار الذهب بمصر بشكل كبير.

سعر الذهب عالمياُ

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، حسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.