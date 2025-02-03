سعر الذهب مباشـر الآن لحظة بلحظة

تقارير وحوارات
سعر الذهب مباشـر
سعر الذهب مباشـر الآن لحظة بلحظة

سجل سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية استقرارًا نسبيًا، حيث استمر المعدن النفيس في الحفاظ على مستوياته رغم التقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية.

و شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات طفيفة في السوق المصري، مع ترقب المستهلكين والمستثمرين لمزيد من التطورات في أسعار الدولار وأسواق الذهب العالمية، 

و يعكس سعر الذهب اليوم في مصر تأثير عوامل محلية ودولية، حيث يواصل المعدن الثمين استجابته لتغيرات سعر الدولار في البنوك الرسمية.

سعر الذهب اليوم في مصر شهد استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت الأسعار وفقًا للأعيرة المختلفة بين بعض الارتفاعات الطفيفة والانخفاضات في تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات الأمس. 

وكانت السوق قد شهدت أيضًا تذبذبًا في سعر الذهب بسبب عوامل عدة، أبرزها حالة الاستقرار النسبي للدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيارسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
جرام عيار 2445064483
جرام عيار 2241314110
جرام عيار 2139433923
جرام عيار 1833803363
جرام عيار 1426292615
الدولار50.4150.31
الأونصة28222821.5
الجنيه الذهب3154431524

تعد أسعار الذهب اليوم محط أنظار العديد من الأفراد الذين يتابعون تطور أسواق الذهب لشراء أو بيع المعدن الأصفر. من جهة أخرى، يُتوقع أن تستمر الأسعار في التأثر بتغيرات أسعار الدولار في البنوك الرسمية، فضلًا عن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يساهم في تشكيل الأسعار.

الاستقرار الذي شهدته أسعار الذهب اليوم يعكس توازن السوق المحلي مع المتغيرات الخارجية. كما تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها بأسواق المال العالمية، خصوصًا بعد تراجع سعر الذهب عالميًا في الآونة الأخيرة بسبب تزايد المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، وتستمر محركات السوق المحلية في التأثير على أسعار الذهب بمصر بشكل كبير.

سعر الذهب عالمياُ

وشهد سوق الذهب العالمي تحولًا كبيرًا في يناير 2025، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6%، ليُسجل أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، حسب النشرة الأسبوعية لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب في مصر الذهب اليوم الذهب في مصر اسعار العملات سعر الدولار اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21

مواد متعلقة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

عاجل - سعر الذهب الآن Golden Price.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

عاجل - أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار حذر وعيار 21 يلامس 3950 جنيها

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025: استقرار بعد ارتفاع الجمعة الماضي

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - عدوان إسرائيلي متواصل على جنين وطولكرم.. ماذا يريد نتنياهو؟

سعر الريال السعودي الآن.. كم يسجل في البنك المركزي المصري؟

سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟

رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع ماركو أسينسيو